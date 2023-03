Messi se verrait bien retourner au Barça, selon la presse catalane

Alors que son avenir au PSG semble flou, Lionel Messi serait finalement motivé à l'idée de retourner au Barça, d'après la presse catalane.

De quoi sera fait l'avenir de Lionel Messi ? En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin 2023, l'international argentin présente un bilan mitigé après deux ans dans la capitale française. Incapable de faire franchir le cap tant attendu en Ligue des Champions, le septuple Ballon d'Or n'a plus vraiment la cote parmi les supporters du club francilien, dont la plupart réclame son départ à l'issue de l'exercice en cours. De son côté, La Pulga se verrait bien rester à Paris afin de rester compétitif en vue de la Copa America 2024, qui sera sans doute son dernier tournoi majeur avec l'Argentine.

Messi partant pour un retour au Barça ?

Mais un an et demi après son départ du FC Barcelone, la question d'un retour en Catalogne pourrait bientôt se poser de nouveau. Bouleversé par son départ en août 2021, qui s'est fait dans des conditions difficiles et douloureuses, Messi ne souhaitait pas revenir en raison de ces dernières. Mais la donne pourrait avoir changé. Comme l'affirme la radio catalane RAC1, Messi pourrait reconsidérer un retour dans son club formateur la saison prochaine.

Mais un éventuel retour semble difficile à réaliser. Si le Barça va mieux sur le plan sportif et fonce vers le titre en Liga, les finances du club ne sont toujours pas au beau fixe, les Blaugranas doivent en effet équilibrer leurs fonds et alléger leur masse salariale. Si les joueurs barcelonais, à l'image de Sergi Roberto dimanche, draguent ouvertement leur ancien coéquipier, il semble pour le moment compliqué d'imaginer Lionel Messi revêtir la tunique barcelonaise la saison prochaine.