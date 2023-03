PSG : Sergi Roberto attend le retour de Messi au FC Barcelone

Après la victoire du Barça face au Real Madrid dimanche, Sergi Roberto a confié que lui et ses coéquipiers attendaient Lionel Messi.

Sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines au Paris Saint-Germain - il a été copieusement sifflé par le Parc des Princes face à Rennes - Lionel Messi n'a toujours pas prolongé son contrat avec le club de la capitale alors que celui-ci expire en juin prochain. Son avenir pose forcément question même si les supporters sont unanimes pour réclamer le départ du champion du monde argentin, surtout après la polémique concernant l'entraînement de mercredi lors duquel Messi serait parti en raison d'un exercice imposé par Christophe Galtier. Et bien évidemment, les rumeurs sur un éventuel retour au FC Barcelone se font de plus en plus insistantes.

Les joueurs du Barça attendent Messi

Et côté catalan, supporters et joueurs n'attendent que le retour de celui qui a fait le bonheur du Camp Nou pendant 17 ans. C'est notamment le cas de Sergi Roberto, buteur lors de la victoire barcelonaise face au Real Madrid dimanche soir, un succès qui les rapproche d'un premier titre en Liga depuis 2019, lorsque La Pulga évoluait encore sous le maillot Blaugrana. Après la rencontre remportée 2-1, le défenseur espagnol s'est exprimé au sujet d'un éventuel retour de Messi. "Qui ne serait pas prêt pour le retour de Messi ? En fin de compte, nous ne voulons pas trop parler car c'est lui qui doit décider. Nous les joueurs, nous l'attendons déjà", a-t-il lancé.

Sergi Roberto tacle les supporters du PSG

Dans la foulée, Sergi Roberto en a profité pour glisser un tacle aux supporters du PSG pour les sifflets à l'encontre du septuple Ballon d'Or. "Il fait de bonnes saisons à Paris. Il marque beaucoup de buts et donne des passes décisives. Ils s'en sont pris à cause de l'élimination, mais c'est un joueur spectaculaire et c'est très mauvais qu'un joueur de ce niveau soit traité de cette façon. Nous allons très bien le traiter ici s'il vient", a ajouté le joueur de 31 ans. Reste à savoir si ses mots suffiront à convaincre Messi de revenir au Barça.