Messi se prépare au voyage le plus difficile de sa vie

Lionel Messi se prépare à effectuer le voyage le plus difficile de sa vie, de Fort Lauderdale aux États-Unis jusqu'à sa ville natale de Rosario en Argentine, afin de rester aux côtés de sa famille et de partager avec sa mère Celia, ses frères et le reste de ses proches la douleur de la perte de son père Jorge Messi.

Selon le journal argentin « Olé », l'état de Jorge Messi était critique, et Leo savait que le pire pouvait survenir à tout moment. C'est pourquoi il avait décidé, après la fin de la Coupe du monde, de se rendre à Rosario et de rester auprès de sa famille, avant de retrouver l'Inter Miami pour poursuivre sa carrière.

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Il devait disputer un match avec son équipe face au club mexicain de Monterrey, mais il a reçu la nouvelle qu'il ne voulait pas entendre : le décès de son père.

Désormais, Messi s'apprête à voyager de Fort Lauderdale à Rosario à bord d'un jet privé, dont l'arrivée est prévue dans la nuit, afin d'être aux côtés de sa mère Celia, de ses frères et du reste de ses proches, en ces moments douloureux.

Jorge Messi était l'un des piliers les plus importants de la vie de son fils, restant à ses côtés tout au long de sa carrière et gérant ses affaires professionnelles durant des étapes marquantes de son parcours footballistique. Il a vécu à ses côtés en Espagne, lorsqu'il était joueur du Barcelone, jusqu'au transfert ultérieur de Leo au Paris Saint-Germain, puis à l'Inter Miami.

Accompagné de son épouse Antonela, Messi se prépare à affronter l'un des moments les plus difficiles de sa vie, soutenu par l'amour de sa famille et des habitants de sa ville, et aux côtés de sa mère Celia, pour faire ses adieux à son père qui a toujours été un soutien et un appui essentiel dans sa vie, selon « Olé ».