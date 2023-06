Messi se fait détruire après son départ du PSG !

Les propos de Lionel Messi sur son passage au Paris Saint-Germain ne sont pas passés inaperçus, mercredi soir.

"Ce sont deux années pendant lesquelles je n’étais pas heureux...". En annonçant son engagement avec l'Inter Miami dans un entretien accordé à Mundo Deportivo, Lionel Messi en a profité pour régler ses comptes avec le PSG.

"Je ne me suis pas amusé, et cela a affecté ma vie de famille, j'ai manqué beaucoup de choses dans la vie de mes enfants à l'école, poursuit Messi. À Barcelone, j'allais les chercher, ici je le faisais beaucoup moins, je partageais moins d'activités avec eux. C'est aussi ce qui a motivé ma décision, pour renouer, entre guillemets, avec ma famille, avec mes enfants, et profiter du quotidien. J'ai eu la chance de tout réussir dans le football et maintenant cela va un peu au-delà de l'aspect sportif, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup, c’est plus l'aspect familial."

Messi pas épargné par les observateurs du PSG

Après cette sortie très franche, il n'en a pas fallu davantage pour voir les observateurs du Paris Saint-Germain réagir. Le journaliste Florian Gazan n'y est pas allé par quatre chemins en fustigeant l'ingratitude du septuple Ballon d'Or. "Personne t'a obligé à venir mon Lionel. Arrivé comme un Messi, reparti comme un Judas. Le joueur est géant, l'homme minuscule. A 35 millions l'année de souffrance, on peut s'acheter un minimum de décence. Très décevant", a écrit le consultant de RTL sur son compte Twitter.

Gazan en a également profité pour publier une photo de Lionel Messi et sa compagne, devant la Tour Eiffel, avant de marier l'ironie sur le supposé mal-être de l'Argentin.