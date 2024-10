Messi sacré une nouvelle fois ?

Inter Miami CF vs À déterminer

Lionel Messi a été « de loin » le meilleur joueur de la MLS tout au long de la saison 2024 et mérite le titre de MVP, déclare un coéquipier.

Les collègues de l’Argentin en Floride ne sont pas autorisés à voter pour lui dans ce sondage, les efforts des autres devant être pris en compte. Messi est cependant un sérieux prétendant au titre de joueur le plus talentueux de MLS en 2024.

Il a inscrit 20 buts pour l’Inter Miami, ce qui lui a valu de remporter le Supporters’ Shield et un nombre record de points. Messi a également effectué 11 passes décisives. Gressel ayant déclaré à propos du MVP : « Si j’avais pu voter pour lui, j’aurais voté pour lui. Parce que pour moi, le MVP représente le meilleur joueur de la ligue, et Leo l’est de loin. Il y a d’autres personnes qui ont une définition du MVP qui rend peut-être l’équipe meilleure, ou dont une équipe ne peut pas se passer. Pour moi, Leo l’est aussi. Aujourd’hui, vous voyez : il arrive et marque un triplé, vous savez ? Donc pour moi, c’est mon MVP. »

Messi encore sacré ?

Une autre star de MLS, Benjamin Cremaschi, est d’accord avec cette évaluation, s'exprimant lorsque les médias locaux lui ont demandé si Messi méritait le titre de meilleur joueur de la MLS cette saison : « Je pense que oui. Évidemment, Leo, la vérité est qu’il le montre à chaque fois qu’il entre sur le terrain. C’est un joueur qui est à un autre niveau, ce qui se voit beaucoup. Évidemment, nous avons aussi Luis Suarez, qui est là pour être nominé. J’espère donc que quelqu’un du club pourra le remporter. »