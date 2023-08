Messi s'offre une maison à la Batman pour 50 millions de dollars

Une maison en forme de M avec un toboggan aquatique, un garage pour 20 voitures et une jetée pour yachts a été dessinée pour Messi.

Une maison ou un repaire de super héros ? Une maison en forme de M comprenant un toboggan aquatique, un garage pour 20 voitures et une jetée pour les yachts - qui vaudrait 50 millions de dollars - a été dessinée pour Lionel Messi.

L'architecte Jorge Luis Veliz s'est chargé d'élaborer les plans de ce qui serait la base américaine ultime pour Messi et sa famille, suite à l'étonnant transfert à l'Inter Miami. Le design futuriste est basé sur le logo "M" qui fait désormais partie de la marque mondiale de Messi.

Veliz a déclaré à propos de son projet de rêve : "Cette majestueuse demeure se compose de trois niveaux et est située sur une île exclusive en forme de navire, ce qui lui confère une grande intimité et un emplacement privilégié. La maison rêvée pour Messi comprendrait également une salle de jeux, un home cinéma, une piscine et un terrain de football sur lequel l'Argentin et ses trois fils pourraient s'entraîner.

La construction d'une telle demeure coûterait environ 50 millions de dollars. L'argent n'est pas un problème pour le septuple Ballon d'Or, qui est l'une des personnalités les plus rentables de la planète, mais il s'installe actuellement dans des maisons qui ne nécessitent pas la création d'une île mythique pour lui.

Depuis qu'il a rejoint l'Inter Miami en tant qu'agent libre, Messi a fait une entrée fracassante aux États-Unis. David Beckham et ses coéquipiers constatent un retour immédiat sur leur investissement dans l'Argentin, avec un premier titre en Coupe de la Ligue, une place en finale de l'U.S. Open Cup et trois points pour les débuts de Messi en MLS.