Messi s'excuse, Rothen l'enfonce

Après s'être envolé pour l'Arabie Saoudite sans l'autorisation du club, Messi s'est excusé envers le PSG. Mais Jérôme Rothen refuse de le pardonner.

Ce lundi, Lionel Messi défrayait la chronique en séchant l'entraînement du PSG pour rejoindre l'Arabie Saoudite à l'insu du club parisien. En tant qu'ambassadeur saoudien, l'Argentin s'est rendu au Moyen-Orient dans le cadre de son partenariat avec le pays du Golfe. Un départ imprévu qui a énormément fait parlé et poussé le club de la capitale à punir son joueur par l'intermédiaire d'une amende et d'une suspension de deux semaines. Ce vendredi, Lionel Messi s'est publiquement excusé dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. Mais pour Jérôme Rothen, ancien joueur et supporter ardent du PSG, cela ne suffit pas et il ne décolère pas.

Jérôme Rothen refuse les excuses de Messi

Si l'Argentin tente de faire amende honorable après s'être « exilé » en Arabie Saoudite sans l'accord de personne, les excuses de la Pulga confirment selon Jérôme Rothen qu'il sait qu'il a fauté et qu'il essaie de réparer la mauvaise image que l'on a désormais de lui : « Il a fait une erreur, il la reconnaît. Donc déjà ça veut dire que le PSG a eu raison de le sanctionner parce que c'est une faute professionnelle. »

Et le chroniqueur de RMC Sport va même plus loin, en refusant que les excuses de Messi ne changent quoi que ce soit : « Je ne suis pas dirigeant du club mais mon avis est simple. Je renvoie la balle à Leo Messi : il est là depuis deux ans, son investissement sur le terrain est-il suffisant et excusable? La réponse est non. Pour moi, le PSG n'a pas besoin de Messi pour être champion de France. Sachant qu'il ne va pas être prolongé et qu'il va partir, autant que l'aventure se termine comme ça. »