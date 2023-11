Lionel Messi a réagi à un geste obscène de Manuel Ugarte envers Rodrigo De Paul en conseillant à certains d'"apprendre le respect".

Le match de qualification pour la Coupe du Monde 2026 entre les deux voisins sud-américains s'est déroulé jeudi soir à la Bombonera de Boca Juniors. L'Argentine s'est inclinée 2-0 lors de cette rencontre, l'Albiceleste subissant sa première défaite depuis son sacre à Qatar 2022.

La rencontre, qui a vu Ronald Araujo et Darwin Nunez marquer pour les visiteurs, a été marquée par de nombreux incidents, dont un en première mi-temps où Ugarte s'est heurté à De Paul. Le milieu de terrain uruguayen a accusé De Paul, vainqueur de la Coupe du monde, d'être le "suceur de bouteilles" de Messi, avec un geste déplaisant à la clé, ce qui a entraîné les joueurs des deux camps dans une bagarre peu glorieuse.

Interrogé par les journalistes après l'incident, Messi a déclaré : "C'est normal : "C'est normal. Ce genre de match, de qualification, contre l'Uruguay, c'est toujours comme ça. Je préfère ne pas dire ce que je pense. Les jeunes doivent apprendre à respecter leurs aînés. Ce classique a toujours été intense, dur, mais toujours avec beaucoup de respect. Il faut qu'ils apprennent un peu.

Messi a poursuivi en parlant du match lui-même, qui a vu l'Argentine être menée au score en fin de première mi-temps avant d'encaisser un deuxième but à la 87e minute : "Nous ne nous sommes jamais sentis à l'aise : "Nous ne nous sommes jamais sentis à l'aise. C'est une équipe physique, qui travaille bien et qui est très dangereuse en contre-attaque. Aujourd'hui, c'était à nous de perdre. C'est un test. Il faut se relever et faire un grand match au Brésil".