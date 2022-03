Messi - Ronaldo, la comparaison osée

Le journaliste et présentateur est un grand fan de Ronaldo et a expliqué dans sa dernière chronique pourquoi il pense que le Portugais est plus grand que son éternel rival Messi.

Ronaldo meilleur que Messi ?

"Pour moi, cela se résume à ceci : Messi est un génie, sans aucun doute, mais je le soupçonne depuis longtemps d'être ce que les fans de cricket appelleraient une 'brute à plat'", écrit Morgan dans The Sun.

"Pendant les 17 premières années de sa carrière, il n'a jamais joué que pour un seul club, Barcelone, où il était toujours entouré d'équipes entières de joueurs de classe mondiale.

"À partir du moment où il a quitté l'Espagne et a été sorti de sa zone de confort fortement protégée, il s'est fané plus vite que mes papilles gustatives après avoir attrapé du COVID-19."

Il a contrasté cela avec le fait que Ronaldo a continuellement cherché de nouveaux défis dans différents pays et a livré.

"Pourtant, Ronaldo a changé de club et de pays à plusieurs reprises, pour se donner de nouveaux défis, du Portugal à l'Angleterre en passant par l'Espagne et l'Italie", a-t-il déclaré.

"Et partout où il est allé, il a livré de grands titres et battu de nouveaux records de buts.

"Même à 36 ans, alors qu'il aurait pu toucher un salaire énorme pour une semi-retraite détendue en Amérique, il a préféré prendre un énorme risque en retournant dans une équipe pauvre de Manchester United qui ne s'est jamais remise du départ de son mentor Sir Alex Ferguson."