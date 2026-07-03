Messi récidive : deux records en une seule soirée

Lionel Messi a inscrit son 20e but en Coupe du monde lors de la victoire de l'Argentine face au Cap-Vert vendredi soir en seizièmes de finale, améliorant ainsi son record historique et consolidant sa place de meilleur buteur de l'histoire de la compétition.

«La Pulga» a ouvert le score à la 29^e minute au Hard Rock Stadium de Miami, après une superbe passe de Lisandro Martínez, avant de contrôler le ballon avec précision et de l'envoyer au fond des filets d'un tir du pied gauche.

À 39 ans, l’Argentin porte ainsi son total à 7 buts en seulement 4 matchs dans l’édition 2026, devenant le premier joueur de l’histoire à marquer lors de 8 rencontres consécutives en Coupe du monde, une performance inédite qui enrichit encore son palmarès.

Le détenteur de huit Ballons d’or creuse ainsi l’écart avec son plus proche poursuivant, le Français Kylian Mbappé, auteur de 18 buts en Coupe du monde, malgré un doublé mardi face à la Suède (3-0) qui lui permet d’atteindre 6 réalisations dans l’épreuve.

Enfin, Messi a porté à 30 le nombre de ses matchs disputés en Coupe du monde, dépassant ainsi le record de Lothar Matthäus (25).