Messi, Real Madrid, Barça… Les hommages fusent après la retraite d’Iniesta

Grande figure du football, Andrés Iniesta a raccroché les crampons, lundi 7 octobre 2024.

Après 22 ans dans le monde du football professionnel, Andrés Iniesta Luján a jugé bon de mettre un terme à sa riche carrière. Joueur emblématique du FC Barcelone et de l’équipe d’Espagne, le solide milieu de terrain central a annoncé sa retraite du football à l’âge de 40 ans, ce lundi. Depuis, les hommages pleuvent en l’honneur de l’Espagnol.

Iniesta prend sa retraite

Âgé de 40 ans, Andrés Iniesta Luján a officiellement dit adieu au football. Parti de l’Europe par respect pour le FC Barcelone où il a passé 16 ans avec l’équipe première, le milieu central espagnol a respectivement joué pour Vissel Kobe (2018-2023) au Japon et Emirates Club (2023-2024) aux Emirats Arabes Unis. Après son unique année aux EAU, le natif de Fuentealbilla a jugé bon de raccrocher. Mais Iniesta promet ne pas quitter le monde du football.

« Être sur la pelouse, c’est fini », a déclaré le milieu de terrain, visiblement ému, après avoir longuement évoqué toute sa carrière devant la presse, lors d’un événement organisé à Barcelone. « Je ne peux pas rester loin du football, c’est ma vie et cela continuera à être ma vie. Maintenant, je dois continuer à me former, je suis en train de passer mon diplôme d’entraîneur et c’est la prochaine étape (...) J’essaierai de revenir pour faire un grand travail, mais ce ne sera pas en courant derrière le ballon, mais depuis un autre endroit », a-t-il ajouté.

Les hommages à Iniesta

C’est un grand nom du football, qui a annoncé son retrait du monde professionnel. En effet, plusieurs grands noms du domaine ou encore des clubs, ont fait un clin d’œil en rendant un vibrant hommage à Andrés Iniesta.

Lionel Messi (Story Instagram): « L’un des coéquipiers avec le plus de magie et de ceux avec que j’ai le plus aimé jouer. Andrés Iniesta, tu vas manquer au football et à nous aussi ! Je te souhaite toujours le meilleur, tu es un phénomène ».

Getty Images

Real Madrid : « Suite à l'annonce par Andrés Iniesta de sa retraite du football en tant que joueur professionnel, le Real Madrid CF, son président et son conseil d'administration veulent montrer leur reconnaissance, leur admiration et leur affection pour l'une des grandes légendes du football espagnol et mondial. Andrés Iniesta a contribué avec son football et ses valeurs à valoriser ce sport, au-delà des nombreux titres remportés au cours de sa carrière. Son but emblématique lors de la finale de la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010 restera à jamais gravé dans la mémoire de tous les supporters espagnols. Le Real Madrid lui souhaite, ainsi qu'à toute sa famille, bonne chance dans cette nouvelle étape de sa vie ».

Barça (X, anciennement Twitter) : « Iniesta, ton football vivra pour toujours ».

Arrigo Sacchi : « Il est l'un des très rares footballeurs qui a été professeur avant d'être élève. Il savait déjà tout ».

Luis Enrique (témoignage) : « Vous savez ce que cela représente pour moi. Ça reflète ce que nous ressentions enfants dans la rue quand votre mère vous appelait finalement à la maison quand il faisait noir et que vous ne pouviez plus voir le ballon : 'Rentre à la maison, rentre à la maison.' C'est Andrés Iniesta, qui à 40 ans se demande encore : 'Dois-je continuer ou pas ?' »

Louis Van Gaal (témoignage) : « …Ce n'était pas un footballeur avec un physique imposant, il était plutôt comme ça (il montre son auriculaire) mais intellectuellement, le football, c'était comme ça (il fait de grands gestes)… Son caractère était très modeste ».

Pep Guardiola (témoignage) : « …L'un des talents les plus importants... Avoir un joueur comme Andrés, qui à ce moment-là luttait et se battait pour sa survie, qui vient vers vous et dit : 'Pep, nous sommes sur la bonne voie, les gens sont heureux, et tout ira bien.' Wow. Cela m'a donné un coup de fouet d'énergie pour continuer. Je lui serai toujours reconnaissant pour ça ».

Vicente Del Bosque (témoignage) : « Au stade de l'Espanyol, Barcelone gagnait 5-1, et il est sorti sous une ovation debout de tout le stade. C’est un moment qui encapsule parfaitement combien les fans l'apprécient ».