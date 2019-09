Messi, Quintero et Zsori finalistes du prix Puskas

La FIFA a dévoilé ce lundi les finalistes pour le prix du plus beau but de l'année. Les finalistes des autres catégories ont également été dévoilé.

Qui succèdera à Mohamed Salah sacré l'an dernier grâce à son but contre ? Le verdict tombera lors de la cérémonie The Best organisée par la FIFA, qui se tient le 23 septembre à Milan. Mais les trois finalistes sont désormais connus. En effet, la FIFA a annoncé ce lundi les finalistes de chaque catégorie pour la cérémonie The Best, dont celle du meilleur joueur, du meilleur entraîneur, mais aussi du plus beau but.

Nommé pour être le meilleur joueur de l'année, Lionel Messi sera également en lice dans ce prix du plus beau but de l'année. En effet, l'attaquant du a été retenu pour son but contre le . Un but inscrit du pied gauche à l'entrée de la surface dans un angle très compliqué, puisqu'il a lobé Pau Lopez pourtant sur sa ligne, en s'aidant de la barre transversale. Les deux autres prétendants sont moins connus.

Passé par le et le , Juan Fernando Quintero est également finaliste de ce prix Puskas. Son coup franc excentré, venu se loger dans la lucarne, face au Racing Club a retenu l'attention des votants. Enfin, le dernier nommé est le moins connu de tous, mais son but est peut-être le plus spectaculaire. Grâce à son retourné acrobatique victorieux inscrit avec Debrecen dans les dernières secondes de la rencontre face à Frencvaros, Daniel Zsori s'immisce parmi les finalistes.

Dans les autres catégories, Pep Guardiola, vainqueur de la , Jürgen Klopp, vainqueur de la et Mauricio Pochettino, finaliste de la Ligue des champions, sont en lice pour le titre de meilleur entraîneur de l'année. Chez leurs homologues féminines, Jill Ellis, gagnante de la à la tête des Etats-Unis, Phil Neville, finaliste avec l' , et Sarina Wiegman, la sélectionneure des sont en course.

Deux championnes du monde, Megan Rapinoe et Alex Morgan sont favorites pour être sacrée meilleure joueuse de l'année, tandis que Lucy Bronze, finaliste de la Coupe du monde, est également retenue parmi les trois finalistes. Pour ce qui est des gardiens, chez les hommes, Alisson et Ederson, respectivement vainqueur de la Ligue des champions et de la Premier League, mais tous deux vainqueurs de la Copa America sont accompagnés par Marc-Andre Ter Stegen. Chez les femmes, Hedvig Lindahl (Wolfsburg), Christiane Endler (PSG) etSari van Veenendaal (Atletico Madrid) sont les trois finalistes.