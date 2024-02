Messi pourrait revenir à Paris !

Lionel Messi pourrait avoir à choisir entre la Copa América et les Jeux olympiques cet été, après une sévère mise en garde de l'entraîneur de Miami

Le capitaine de l'Argentine a été informé par Javier Mascherano, l'entraîneur des moins de 23 ans, qu'il pouvait rejoindre l'équipe albiceleste qui participera aux Jeux d'été à Paris cet été. Cependant, la Copa América se déroulera également aux États-Unis cet été et Messi devra peut-être faire son choix.

L'entraîneur de l'Inter Miami, Tata Martino, a été interrogé sur la possibilité pour Messi de participer aux deux tournois et, sans mentionner l'Argentin, il a évoqué les possibilités pour son coéquipier paraguayen Diego Gomez. Il a déclaré aux journalistes : "Gomez a la Copa América et les Jeux olympiques. Nous savons que nous devons le donner à la Copa et non aux Jeux, nous communiquons. J'ai beaucoup d'amis là-bas [à la fédération paraguayenne] et je leur ai dit de n'en choisir qu'un seul".

Martino a ajouté qu'il souhaitait éviter toute interruption de la saison 2024 de la MLS : "Je suis pour l'équipe nationale, mais dans ce cas, il y a deux compétitions [Copa América et Jeux olympiques] proches l'une de l'autre et cela implique qu'un joueur soit absent pendant plus de deux mois."

Di Maria sera de la partie

Angel Di Maria, héros argentin, était également pressenti pour rejoindre l'équipe de Mascherano pour les Jeux olympiques. Cependant, l'ancien ailier du Real Madrid a confirmé qu'il préférait faire partie de l'équipe de la Copa América pour son dernier tournoi sous le maillot argentin. De son côté, le gardien Emiliano Martinez a déclaré qu'il souhaitait participer à la compétition parisienne cette année.

L'attente se poursuit pour savoir quelle équipe Messi représentera lors des compétitions d'été. En attendant, il se concentre sur ses fonctions à l'Inter Miami et sur le match d'ouverture de la nouvelle saison de MLS contre le Real Salt Lake cette semaine.