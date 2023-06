Messi porte-malheur ! Catastrophe à l'Inter Miami

En effet, le joueur de l'Inter Miami s'étant rompu le ligament croisé antérieur.

L'attaquant français de 27 ans a débuté le match de championnat contre le New England Revolution, samedi, et Miami s'est incliné 3-1, sa douzième défaite en 17 matches cette saison. Le jeu a été interrompu après la demi-heure de jeu lorsque Jean est sorti avec ce qui semblait être une blessure sérieuse, le club confirmant la gravité du problème dans un communiqué mercredi matin.

La rupture du ligament croisé antérieur de Jean signifie qu'il sera mis à l'écart pour le reste de la saison, laissant Messi sans partenaire d'attaque potentiel lorsqu'il arrivera en Floride. Le vainqueur de la Coupe du monde a annoncé qu'il rejoindrait la MLS à l'expiration de son contrat avec le Paris Saint-Germain à la fin du mois, mais il semble avoir un défi à relever, Miami étant lanterne rouge de la Conférence Est, avec deux points de retard. Sans Jean, les choses risquent d'empirer pour le club de David Beckham.

Dans un communiqué publié sur le site officiel du club, l'entraîneur intérimaire de Miami, Javier Morales, a déclaré : "Nous sommes dévastés par le décès de Coco : "Nous sommes dévastés pour Coco, mais nous sommes tous derrière lui sur le chemin de la guérison. Nous savons qu'il reviendra plus fort que jamais et nous ferons tout notre possible pour l'aider."