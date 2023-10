Messi plus cher que Taylor Swift ?

Un fan de Charlotte a souligné que l'entrée à un match de l'Inter Miami "coûtait plus cher que Taylor Swift".

Regarder Lionel Messi en action n'est pas donné.

Les billets d'entrée pour le "Eras Tour" de Swift sont devenus des denrées très recherchées par la légion de fidèles "Swifties" de la star de la pop. Le prix des billets est monté en flèche, les fans voulant à tout prix apercevoir leur héroïne sur la plus grande des scènes.

Il en va de même dans les milieux sportifs en ce qui concerne la tournée de Messi en MLS. L'icône argentine attire des invités de marque à chacune de ses apparitions, et les billets se bousculent dès qu'il est confirmé qu'il sera sur le terrain.

C'était le cas pour le dernier match de la campagne 2023 de l'Inter Miami, qui s'est déroulé samedi à Charlotte. Les supporters n'auront donc pas la chance de revoir Messi sur le sol américain tant que les dates des matches amicaux de la saison 2024 n'auront pas été confirmées.

Un supporter présent au Bank of America Stadium a tenu à souligner le prix qu'il avait dû débourser pour assister au spectacle de Messi, avec une banderole "This cost me more than Taylor Swift" (Ça m'a coûté plus cher que Taylor Swift) parmi les 60 000 spectateurs d'un match passionnant qui a vu les locaux s'imposer 1-0 et décrocher leur billet pour la post-saison.