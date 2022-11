Messi peut-il affronter Ronaldo à la Coupe du monde ?

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se rendent à la prochaine Coupe du monde en tant que deux des plus grands joueurs de tous les temps.

Comment et quand le Portugal et l'Argentine peuvent-ils s'affronter au Qatar ?

Ronaldo a inscrit 117 buts en 191 matchs avec le Portugal et a remporté le championnat d'Europe avec son pays en 2016. Messi a marqué 90 buts en 164 sélections avec l'Argentine et a remporté la Copa America l'année dernière.

Les deux hommes ont été au sommet du football mondial pendant la majeure partie des 20 dernières années, mais ils se rendent au Qatar avec des résultats très différents en club.

Ronaldo a été lâché par Manchester United avant de donner une interview explosive à Piers Morgan et pourrait ne plus jamais jouer pour les Red Devils. Il a ensuite reçu un accueil glacial de la part de son coéquipier en club et en sélection, Bruno Fernandes, lorsqu'ils se sont rencontrés pour la prochaine compétition.

Messi a connu une première saison difficile à Paris après être arrivé gratuitement de Barcelone l'été dernier, mais il a retrouvé son jeu cette saison, avec 12 buts et 14 passes décisives dans la première moitié de la saison avec le PSG.

Tous deux restent néanmoins parmi les favoris pour terminer meilleur buteur au Qatar. Mais quand pourront-ils s'affronter ?

Le Portugal a été versé dans le Groupe H avec le Ghana, l'Uruguay et la Corée du Sud, tandis que le Groupe C de l'Argentine comprenait l'Arabie saoudite, le Mexique et la Pologne. L'Uruguay est pressenti pour battre le Portugal, tandis que l'Argentine de Messi est largement favorite pour terminer en tête de son groupe.

S'ils remportent tous deux leur groupe, le Portugal et l'Argentine - et donc Ronaldo et Messi - ne pourront se rencontrer qu'en finale, le 18 décembre, au Lusail Iconic Stadium. Il en va de même si les deux nations terminent à la deuxième place de leur groupe.

Cependant, si l'un des deux, Ronaldo ou Messi, est vainqueur de la phase de groupe et que l'autre ne l'est pas, alors le Portugal et l'Argentine pourraient se rencontrer en demi-finale.

Si l'Argentine remporte le Groupe C et que le Portugal est relégué à la deuxième place du Groupe H, et que les deux pays remportent tous leurs matches, ils se rencontreront dans la première demi-finale, également au Lusail Iconic Stadium, le 13 décembre. Si les rôles étaient inversés, ils s'affronteraient dans la deuxième demi-finale au stade Al Bayt d'Al Khor le jour suivant.