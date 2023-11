Messi pas honoré par la MLS !

Leo Messi n'a pas été élu meilleur nouveau venu de l'année en MLS

Giorgos Giakoumakis, de l'Atlanta United, a été élu meilleur nouveau venu de l'année en MLS, devançant les autres finalistes Lionel Messi et Eduard Lowen.

Recrue emblématique d'Atlanta United en 2023 en provenance du Celtic, Giakoumakis a réalisé une excellente saison avec les Five Stripes, et il a été récompensé pour ses performances. Les votants, qui se composent de trois sections : les médias accrédités, les joueurs actifs et les entraîneurs, directeurs techniques et directeurs généraux de la MLS, ont tous soumis leur bulletin de vote en octobre, et c'est le joueur de 28 ans qui a reçu le plus grand nombre de voix dans sa catégorie respective.

Grâce à Giakoumakis, Atlanta United devient la première organisation à remporter ce prix deux années de suite, après le récent vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA, Thiago Almada, en 2022. Les Atlanta United sont également à égalité avec les Seattle Sounders en tant que deuxième club à avoir trois joueurs récompensés, l'ancienne star d'Atlanta Miguel Almiron ayant été récompensée en 2019.

LE POINT DE VUE : L'international grec a mérité de remporter le prix après une saison palpitante au cours de laquelle il a terminé à la deuxième place ex aequo des buts marqués pendant la saison régulière, avec un total de 17. Lorsque les finalistes ont été annoncés, le nom de Messi sur la liste des trois finalistes a suscité la consternation de nombreux électeurs, qui se sont interrogés sur les médias sociaux sur les raisons pour lesquelles l'Argentin - qui n'a participé qu'à six matches de la saison régulière - avait progressé dans le processus de vote.

Malgré le titre de la Herons Leagues Cup et le parcours en U.S. Open Cup, le processus de vote pour le prix ne prend en compte que les performances des joueurs tout au long de la saison régulière. Giakoumakis a clairement devancé Messi et a devancé de peu Lowen, de CITY, qui avait des arguments valables pour le prix, mais pas autant que l'attaquant d'Atlanta.

L'équipe de la Conférence Ouest et son attaquant de renom chercheront à se remettre de la défaite 2-0 concédée au Columbus Crew mercredi dernier. Le deuxième match de la série aura lieu le mardi 7 novembre.