Messi pas épargné, les Argentins critiqués par la presse argentine

À la surprise générale, les Argentins sont tombés d’entrée face à l’Arabie Saoudite (1-2) ce mardi en Coupe du monde, et ils ont été critiqués.

Amère fin de série. Après 36 matchs sans la moindre défaite, les Argentins sont tombés. Contre le Brésil, la France ou encore l’Angleterre ? Non, face à la modeste équipe d’Arabie Saoudite (1-2), classée 51e au classement FIFA, derrière le Qatar. Un éventuel revers de Messi et les siens était pourtant attendu bien plus tard dans ce Mondial... Un exploit monumental pour les Faucons d’Hervé Renard, donc, mais surtout une gigantesque désillusion pour l’Albiceleste, lourdement critiquée au pays.

"Pas de magie" pour Messi

Car après une première période loin d’être parfaite mais tout de même aboutie, avec un but de "La Pulga" sur penalty et deux buts refusés à Lautaro pour hors-jeu, "tout le monde est rentré endormi du vestiaire", a taclé le très populaire journal argentin Olé après la rencontre. "Tout le monde a perdu la boussole, le chauffage s’est éteint", ont ajouté nos confrères. Tout le monde, même Messi, qui "n’a pas su changer le visage d’une équipe trop inexpérimentée, laquelle a trop ressenti la pression à Doha."

🇦🇷☹️🔟 Messi, del sueño a la pesadillahttps://t.co/TxrfC93pCP — Diario Olé (@DiarioOle) November 22, 2022

"Pas de magie" pour Messi, dont "le coup franc est allé trop haut" après la prise de pouvoir des Saoudiens. Défaite d’entrée, défaite surprise. Et forcément, "l’horizon s’est assombri après cette tempête de sable", s’inquiète déjà l’autre quotidien sportif La Nacion, qui ne semble pas vraiment faire confiance pour la suite à "une équipe qui n’a pas semblé comprendre ce qui lui arrivait".

En attendant le Mexique…

Et les paroles du capitaine, dans tout ça ? Messi ne s’est pas caché. "Il n'y a pas d'excuse, a reconnu le septuple Ballon d’Or. Nous devons être plus unis que jamais. Ce groupe est fort et il l’a montré. C'est une situation que nous n'avions pas eu à traverser depuis longtemps. Il faut maintenant montrer que nous sommes un vrai groupe." Dès samedi face au Mexique, en attendant la Pologne mercredi prochain pour deux victoires déjà obligatoires.