Argentine-Arabie Saoudite (1-2) : Les Saoudiens créent l'exploit face à l'Albiceleste !

L’Argentine, ultra-favorite dans le groupe C, est tombée d’entrée face à l’Arabie Saoudite (1-2) ce mardi ! Lionel Messi a marqué, mais en vain.

Ultra-favorite pour cette rencontre, l’Argentine a rapidement mis le pied sur le ballon et la pression sur la cage adverse. Et très rapidement, Messi a ouvert le score sur un penalty accordé par le VAR (10e) ! L’Albiceleste a ensuite déroulé, et marqué par… trois fois ! Mais les trois réalisations, dont deux superbes de Lautaro Martinez, ont été refusées par l’assistance vidéo, décidément…

Le bijou d’Al Dawsari

Les Saoudiens ont tenu, tant bien que mal. Mais les murs du vestiaire ont sans doute tremblé à la mi-temps, car Hervé Renard n’a pas caché son mécontentement sur le banc de touche. Et cela a vite payé… Trois minutes après la reprise, Al Shehri a égalisé d’une frappe millimétrée du pied gauche : petit filet (48e) ! Moment de folie, liesse dans le stade. Et sur le terrain.

Al Dawsari, porté par les encouragements de la foule, a pris sa chance dans la surface et trouvé la lucarne de Martinez ! Une folie, une vraie. Mais Messi et les siens se sont réveillés, et l’Arabie Saoudite n’a plus vu le jour. Ni même la partie de terrain adverse. Heureusement pour les Saoudiens, leur gardien Al Owais a sorti le grand jeu !

Al Owais infranchissable !

Auteur d’un superbe réflexe devant Tagliafico, le portier saoudien s’est ensuite parfaitement couché sur une tête de Messi, sans oublier plusieurs sorties aériennes de grande qualité. L’attaquant du PSG a eu une autre opportunité sur coup franc par la suite, mais il a offert un joli cadeau à un spectateur plutôt qu’à son pays… Incroyable exploit des Faucons, qui mettent fin à la longue série d'invincibilité des Argentins et prennent provisoirement la tête du groupe C en attendant Mexique-Pologne.