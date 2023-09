Messi ou Ronaldo, Iniesta est embarrassé

Iniesta s’est exprimé sur la rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Il est embarrassé de faire un choix entre les deux.

Figure importante du FC Barcelone et de la sélection nationale d’Espagne durant plus d’une décennie, Iniesta a été interrogé sur la rivalité qu’entretiennent Lionel Messi et Cristiano Ronaldo depuis plusieurs années. Sur ce coup, l’Iberre est incapable de donner le nom du meilleur joueur entre les deux monstres.

Un duopole impressionn ant

C’est l’une des grandes rivalités jamais connues dans l’histoire du football que celle qu’entretiennent Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Preuve en est, le duopole a pris en otage pendant plus de deux décennies, le prestigieux trophée du Ballon d’Or, qui récompense chaque année le meilleur joueur du monde.

L’argentin en a gagné 7 alors que le portugais reste bloquer à 5. Tant sur les performances individuelles que collectives, les deux extra terrestres continuent de marquer d’une empreinte indélébile l’histoire du football mondial. Ceci en dépit du fait qu’ils n’évoluent plus en Europe ou leur passage notamment en Espagne restera à jamais dans les esprits. Interrogé dans un entretien accordé à ADSport à propos de ces deux joueurs, Iniesta est revenu sur leurs qualités exceptionnelles. L’ancien joueur du FC Barcelone estime que leur duel a contribué largement à élever le niveau du football mondial. Mais il s’est montré embarrassé quand il s’est agi de choisir le meilleur parmi les deux.

Iniesta reste partagé

« Ce sont des joueurs uniques. Ils ont battu tous les records. La rivalité entre eux a été positive pour le Real Madrid et Barcelone. » a lancé le champion du monde espagnol.

Désormais les deux monuments du football mondial évoluent en dehors de l’Europe. Lionel Messi a rejoint cet été la MLS aux Etats-Unis et l’Inter Miami alors que Cristiano Ronaldo a signé au Qatar plus précisément à Al Nassr à l’été 2022.