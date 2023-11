Messi ou Cr7 ? La décision difficile de De Gea

David de Gea aurait refusé des retrouvailles avec Ronaldo, alors que des rumeurs annoncent qu'il pourrait rejoindre Lionel Messi à l'Inter de Miami.

Selon le Sun, l'ancien gardien de but de Manchester United, De Gea, a rejeté une offre de contrat de 500 000 £ (623 000 $) par semaine de la part d'Al-Nassr. L'épouse du joueur, la chanteuse et actrice espagnole Edurne, n'aurait pas envie de s'installer dans le pays du Golfe. Le joueur de 33 ans souhaiterait plutôt rejoindre Messi à l'Inter Miami, qui compte également dans ses rangs ses anciens coéquipiers espagnols Sergio Busquets et Jordi Alba.

L'article continue ci-dessous

De Gea est sans club depuis qu'il a quitté Manchester United à la fin de la saison dernière. Considéré comme le meilleur gardien de but au monde, l'Espagnol a eu du mal à trouver un nouveau point de chute après la baisse de ses performances ces dernières années. Un transfert à Valence, club de la Liga, est une autre option, mais la situation financière de ce club limiterait le montant du salaire du gardien.

Des rumeurs font également état d'un retour extraordinaire de De Gea à Old Trafford. United pourrait être privé du remplaçant de De Gea, Andre Onana, en janvier si le Camerounais était appelé à participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Avec l'inexpérimenté Altay Bayındır et le vétéran Tom Heaton sur le banc, Erik ten Hag pourrait envisager de faire revenir de Gea pour une courte durée.

De Gea a certainement gardé des liens avec Manchester et United - le mois dernier, il est retourné dans la ville pour passer du temps avec Bruno Fernandes et Sergio Reguilon. Sa prochaine destination est à débattre, mais des retrouvailles avec Ronaldo en Arabie saoudite semblent peu probables