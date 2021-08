Messi, Neymar et Mbappé associés, la hâte de Giuly

L'ancien joueur du PSG et du FC Barcelone trouve "ahurissant" qu'un tel trio offensif puisse être aligné par Paris dans les prochaines semaines.

La perspective de voir Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappe associés sous un même maillot est "époustouflante", selon Ludovic Giuly, qui a exprimé son enthousiasme face à l'arrivée imminente de l'ancienne superstar barcelonaise au Paris Saint-Germain. L'Argentin a confirmé son départ du Camp Nou dimanche, après l'annonce du club qu'il n'était pas en mesure de signer à nouveau le sextuple vainqueur du Ballon d'Or au milieu d'une crise financière qui les a vus afficher un nombre record de dettes.

Le Barça ne pouvait pas lier Lionel Messi à un nouveau contrat sans dépasser la limite de salaire imposée la Liga, et le joueur de 34 ans se prépare maintenant à relever un nouveau défi loin de la Catalogne, le Paris Saint-Germain étant censé remporter la course pour sa signature dans les plus brefs délais...

En effet, Lionel Messi devrait s'engager cette semaine et parapher un contrat de deux ans plus une année en option du côté Parc des Princes, qui le verra retrouver son ancien coéquipier barcelonais Neymar, qui avait pour sa part quitté le Camp Nou pour le PSG pour un record mondial de 222 millions d'euros en 2017.

"La Ligue 1 avait besoin d'une telle positivité"

L'international argentin devrait également s'associer à l'attaquant vainqueur de la Coupe du monde 2018 Kylian Mbappé, Ludovic Giuly étant d'avis qu'un tep trident offensif aidera la Ligue 1 à atteindre un nouveau niveau de prestige après de nombreuses années à être considérée comme une ligue comptant parmi les plus faibles.

"Nous avions déjà deux des quatre meilleurs joueurs du monde, maintenant nous avons le troisième", a déclaré l'ancien ailier du Barça et du PSG au Parisien. "Vous rendez-vous compte que Neymar, Messi et Mbappe joueront ensemble en Ligue 1 ? Cela semble ahurissant. La Ligue 1 avait besoin d'une telle positivité".

"Ça ne rejaillira pas seulement sur Paris, mais sur toute la France. Tout le monde ne parlera que de lui, tout le monde ira au stade pour le voir. Cela fera beaucoup de bien à notre championnat", s'est ensuite félicité l'ancien joueur. Un enthousiasme vivement partagé un peu partout dans l'Hexagone, qui retient son souffle !