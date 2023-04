Messi, la troisième piste que personne n'attendait

L'animateur Shep Messing affirme détenir des "informations privilégiées" suggérant que Lionel Messi est en route pour la Major League Soccer.

L'ancien gardien de but de l'USMNT et actuel analyste de la MLS, Messing, affirme que le transfert de Messi en MLS "va se faire et bientôt". Messing a fait ces commentaires lors de l'émission MLS360.

Messi vers la MLS ?

L'année dernière, de nombreux rapports ont suggéré que Messi rejoindrait l'Inter Miami, le commissaire de la MLS Don Garber ayant même déclaré que la ligue "travaillait sur des solutions" pour faire venir le vainqueur de la Coupe du monde aux États-Unis.

La saga Messi est loin d'être terminée puisque des rapports en provenance d'Argentine et d'Espagne suggèrent que le joueur est très susceptible de retourner au FC Barcelone, si les Catalans parviennent à mettre de l'ordre dans leurs finances. Des sources françaises, en revanche, suggèrent que le Paris Saint-Germain souhaite conserver le septuple Ballon d'Or, même si Messi n'acceptera pas de baisse de salaire pour rester dans la capitale française.