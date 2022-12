Messi humilie Cristiano Ronaldo jusqu'au bout

Messi possède désormais le post Instagram le plus populaire de tous les temps.

Lionel Messi a le goût des records. Il n'est probablement pas le plus actif ou le plus centré sur sa présence sur les médias sociaux - hormis les posts promotionnels - mais il possède désormais le post Instagram le plus populaire de tous les temps.

Après avoir remporté la Coupe du monde, Messi a posté 10 photos des célébrations menées par l'image déjà iconique de lui hissant le trophée de la Coupe du monde au-dessus de la foule. Il a joint le message suivant.

CHAMPIONS DU MONDE !!!!!!! 🌎🏆

J'en ai tellement rêvé, je l'ai tellement voulu, que je ne suis toujours pas redescendu, je n'arrive pas à y croire.......

Merci beaucoup à ma famille, à tous ceux qui me soutiennent et aussi à tous ceux qui ont cru en nous. Nous avons prouvé une fois de plus que les Argentins, lorsqu'ils se battent ensemble et sont unis, sont capables d'atteindre leurs objectifs. Le mérite de ce groupe, qui est au-dessus des individus, est la force de tous ceux qui se battent pour le même rêve, qui était aussi le rêve de tous les Argentins... Nous l'avons fait ! !!

LET'S F****** GO ARGENTINA !!!!! 🙌🏻🙌🏻

On se voit très bientôt...

Avec 56,1 millions de likes à l'heure où nous écrivons ces lignes, elle a dépassé la photo de l'œuf du record du monde avec 55,95 millions de likes, ce qui en fait le post le plus populaire de l'histoire de l'appli.

Auparavant, elle avait dépassé le message le plus aimé d'un athlète. Cristiano Ronaldo a en effet posté une photo Louis Vuitton du duo jouant aux échecs, qui compte 42 millions de likes.