Messi ferme la bouche de tout le monde, les stats dingues !

Leo Messi s'est particulièrement illustré lors du match contre la Croatie, ce mardi soir.

● L'Argentine a atteint la finale de la Coupe du monde pour la sixième fois, ce qu'elle a fait lors de deux des trois dernières éditions de la compétition (également en 2014) - seule l'Allemagne (8) a atteint plus de finales dans la compétition que l'Argentine (6 - à égalité avec l'Italie et le Brésil).

● L'Argentine est seulement la deuxième équipe de l'histoire de la Coupe du monde à remporter deux demi-finales différentes par une marge de plus de 3 buts (également l'Allemagne), l'Argentine s'étant également imposée 6-1 face aux États-Unis en 1930. Il s'agit de la plus grande victoire en demi-finale de Coupe du monde tout en gardant une feuille propre.

● Depuis l'édition de 1966, seuls les Pays-Bas (1 contre l'Argentine en 2014) ont réussi moins de tirs cadrés dans une demi-finale de Coupe du monde que la Croatie contre l'Argentine ce soir (2).

● Huit des dix dernières demi-finales de Coupe du monde entre une nation sud-américaine et une nation européenne ont vu l'équipe sud-américaine progresser ; les deux cas les plus récents ont vu l'Argentine éliminer des nations européennes (également les Pays-Bas aux tirs au but en 2014).

● Depuis l'édition 1966, aucun joueur n'a marqué ou assisté dans plus de matchs différents de Coupe du monde que Lionel Messi (13 - à égalité avec le Brésilien Ronaldo).

● Lionel Messi a désormais inscrit 11 buts en Coupe du monde, soit le record absolu de tout joueur argentin dans l'histoire de la compétition. En fait, Messi est devenu le premier joueur argentin à marquer dans cinq matchs différents lors d'une seule édition de la Coupe du monde.

● L'Argentin Lionel Messi a fait sa 25e apparition en Coupe du monde ce soir contre la Croatie, égalant l'Allemand Lothar Matthäus pour le nombre conjoint d'apparitions dans l'histoire de la compétition.

● Lionel Messi est devenu le premier joueur à avoir à la fois marqué et délivré une passe décisive lors de quatre matchs de Coupe du monde distincts (depuis l'édition 1966), en le faisant contre la Serbie en 2006 et contre le Mexique, les Pays-Bas et la Croatie lors de cette édition actuelle (2022).

● Julián Álvarez a marqué quatre buts lors de la Coupe du monde 2022, devenant ainsi seulement le deuxième joueur argentin à marquer quatre buts lors d'une seule édition de la Coupe du monde alors qu'il était âgé de 22 ans ou moins, après Gonzalo Higuaín en 2010 (4 buts).