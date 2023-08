Messi fait déjà mieux que la NFL !

Leo Messi fait plus recettes aux USA que la sacro-sainte NFL !

Les billets pour voir Lionel Messi en action sont "plus demandés que n'importe quelle équipe de la NFL de la saison dernière", la star de l'Inter Miami suscitant un véritable engouement.

Le septuple Ballon d'Or a eu un impact immédiat depuis son arrivée aux États-Unis en tant qu'agent libre. Une série de huit victoires consécutives lui a permis de remporter une Leagues Cup historique et d'atteindre la finale de l'U.S. Open Cup.

La prochaine sortie de Messi sera sa première en MLS, et il est possible qu'il participe à la rencontre avec les New York Red Bulls samedi, s'il n'est pas laissé au repos pour ce match. L'intérêt pour les billets d'entrée pour ce match a grimpé en flèche, avec des prix dépassant les 3 000 dollars, alors que le billet moyen coûte aujourd'hui 496 dollars.