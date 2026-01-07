Messi évoque son côté sombre

L'attaquant vétéran est connu pour sa discrétion, ne dévoilant que peu de sa personnalité. Mais ces dernières années, un Messi plus détendu s'est montré au public.

Messi et sa famille ont cultivé la discrétion durant son passage en Europe, mais depuis son arrivée à l'Inter Miami, sa notoriété n'a cessé de croître. Libéré du poids des titres remportés avec l'Argentine, Messi semble bien plus enclin à se confier aux médias.

« La vérité, c'est que j'ai un côté sacrément bizarre » – Messi

Lors d'une interview accordée à Luzu TV, Messi a été invité à révéler une facette de sa personnalité que le public ne soupçonnerait peut-être pas.

« Non, la vérité, c'est que je suis [bizarre]. J'ai aussi mon côté sacrément bizarre. J'aime vraiment être seul, j'apprécie ces moments de solitude. Parfois, le chaos de la maison avec mes trois garçons qui courent partout finit par me submerger et j'ai besoin d'un moment de répit. »

Messi réside à Miami avec sa compagne de longue date, Antonella Rocuzzo, et leurs trois enfants, Thiago (13 ans), Mateo (10 ans) et Ciro (7 ans). Il a expliqué qu'il supporte mal le changement.

« Antonella peut en dire bien plus que moi. Mon humeur dépend de beaucoup de choses, même des plus petites. Je suis très organisé ; si ma journée est planifiée d'une certaine manière et qu'un imprévu survient, tout bascule. »

Messi a récemment accordé une interview exclusive dans laquelle il confiait que Barcelone lui manquait, ainsi qu'à sa famille, et qu'ils pourraient envisager d'y retourner après sa retraite. Ils sont toujours propriétaires de leur maison à Castelldelfels, en périphérie de Barcelone. La présence du joueur de 38 ans à la Coupe du Monde est la prochaine grande inconnue, Messi hésitant à s'engager.