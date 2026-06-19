« Messi et Ronaldo sont les plus grands, mais Mbappé… »

Wayne Rooney ne tarit pas d’éloges à l’égard de Kylian Mbappé, auteur d’un doublé lors de la victoire 3-1 de la France contre le Sénégal en ouverture de la Coupe du monde. L’ancien meilleur buteur de l’Angleterre va même jusqu’à comparer l’attaquant des Bleus à la légende brésilienne double championne du monde.

« Écoutez, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo figurent parmi les plus grands. Mais Kylian Mbappé est celui qui, par son style de jeu, se rapproche le plus du Brésilien Ronaldo », a déclaré Rooney sur le plateau de « The Wayne Rooney Show» de la BBC, se montrant particulièrement élogieux à l’égard de l’attaquant des Bleus et du Real Madrid.

« Il est techniquement doué, il ose prendre ses responsabilités, il s’engouffre dans les espaces derrière la défense et il marque. Je crains que nous ne l’apprécions pas à sa juste valeur », estime Rooney, pour qui Mbappé est trop souvent sous-estimé.

Ronaldo s’est d’abord illustré en Europe au PSV, qui l’avait recruté aux Pays-Bas après sa victoire à la Coupe du monde 1994. Meilleur buteur de l’histoire de la Seleção, il a ensuite porté les couleurs du FC Barcelone, de l’Inter, du Real Madrid et de l’AC Milan, avant de conclure sa carrière au Corinthians, dans son Brésil natal.

Cet avant-centre au talent technique et à la vitesse fulgurante a presque à lui seul guidé le Brésil vers son cinquième sacre mondial en 2002. Victime de graves blessures tout au long de sa carrière, il a finalement pris sa retraite en 2011.

Mbappé a déjà conquis le titre mondial en 2018 et a atteint la finale quatre ans plus tard au Qatar. Lors du match haletant contre l’Argentine (3-3), il a inscrit un triplé, en vain. Les Bleus ont vu leur rêve s’envoler lors de la séance de tirs au but.

La star des Bleus a encore fait valoir sa classe en inscrivant un doublé somptueux face au Sénégal, confirmant ainsi le statut de grande favorite de l’équipe de Didier Deschamps, sélectionneur sortant, pour le prochain titre mondial.