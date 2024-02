Messi et Ronaldo s'affrontent... sur Instagram

Les stars Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont en tête de la liste Instagram des riches de 2024 Football.

La star d'Al-Nassr, qui compte 617,2 millions de followers sur Instagram, est en tête de liste car il gagne environ 1 537 855 livres sterling (1 960 000 dollars) par post. Ronaldo est suivi par son grand rival Messi, qui gagne 1 239 794 £ (1 580 000 $) pour chaque publication sur la plateforme de médias sociaux - selon Football's Finest.

Kylian Mbappé arrive en troisième position avec des gains proches de 277 532 £ (353 423 $) par post, tandis que Bukayo Saka, star d'Arsenal et de l'Angleterre, est étonnamment classé quatrième dans la liste. L'ailier anglais compte 5,8 millions de followers sur Instagram et gagne 233 756 £ (297 600 $) par post.

Mohamed Salah, de Liverpool, complète le top 5 de la liste des riches, tandis que la machine à marquer des buts de Manchester City, Erling Haaland, a été placée au huitième rang. Harry Kane, Jude Bellingham et Kevin De Bruyne figurent également parmi les dix premiers.

Même au crépuscule de leur carrière, Messi et Ronaldo continuent de dominer sur et en dehors du terrain. La prochaine fois, Messi jouera pour l'Inter Miami contre son club d'enfance, les Newell's Old Boys, le 16 février lors d'un match amical de pré-saison, tandis que Ronaldo, 39 ans, jouera pour Al-Nassr contre Al-Hilal jeudi.