Messi et Ronaldo invités à signer en MLS !

La croissance soutenue qu'a connue la Major League Soccer (MLS) au fil des ans n'est un mystère pour personne, et la preuve en est que les deux meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, pourraient envisager de jouer aux États-Unis.

Dans la saison en cours, des joueurs du calibre de Giorgio Chiellini et Gareth Bale au Los Angeles FC, Lorenzo Insigne et Federico Bernardeschi au Toronto FC, ou le retour de l'Anglais Wayne Rooney comme entraîneur au DC United sont tous arrivés.

Mais lorsqu'il s'agit de joueurs comme Messi ou Cristiano, dont l'arrivée potentielle en MLS semble plus proche que beaucoup ne le pensent, l'ancien attaquant et actuel entraîneur Landon Donovan a fait le pari que l'Argentin et le Portugais rejoindront bientôt la ligue.

Landon Donovan pense que Messi et Ronaldo vont bientôt rejoindre la MLS

Pour le buteur historique de l'équipe nationale des États-Unis, le point de départ des chiffres pour atteindre la compétition est la star anglaise David Beckham.

"Beckham a ouvert la voie : maintenant, notre ligue se développe très rapidement et tout le monde veut venir ici. Je pense qu'un jour Messi et Cristiano joueront ici aussi."

"Il a envoyé un message que la MLS se développe très vite et continue aujourd'hui avec Carlos Vela, Chicharito, Gareth Bale. Je crois qu'un jour Messi et Cristiano pourront venir", a déclaré Donovan dans une interview accordée à AS USA.