Messi et Ronaldo absents des nommés pour les trophées UEFA

L'Argentin et le Portugais n'ont pas été retenus parmi les candidats pour les traditionnels trophées du début de l'année de l'UEFA.

Sept joueurs du figurent dans la liste des prétendants pour le titre du meilleur joueur de l'UEFA Champions League 2019-2020 - mais il n'y a pas de place pour le prestigieux duo Lionel Messi - Cristiano Ronaldo.

L'équipe munichoise a remporté son premier titre européen en sept ans avec un un grand chelem à la clé. C'est la première fois qu'un tel exploit a été réalisé dans l'histoire de la compétition. Et elle a obtenu son deuxième triplé de l'histoire suite au succès contre le à Lisbonne. Il n'est donc pas surprenant de la voir avec plus de la moitié des joueurs nommés pour les meilleurs prix du tournoi. L'équipe bavaroise est représentée par deux défenseurs, trois milieux, un attaquant et un gardien de but parmi les candidats au titre individuel.

Les Munichois se sont invités en force, alors que la star barcelonaise Messi, qui est récemment entré dans un conflit avec son club avant de confirmer à Goal qu'il resterait en Catalogne, et la vedette de la , Ronaldo, ne font pas partie des invités à la cérémonie. Une double absence qui s'explique par le fait qu'aucun de ces deux joueurs n'a dépassé le stade des quarts de finale.

Robert Lewandowski est récompensé pour sa saison exceptionnelle en tant que meilleur attaquant d'Europe, tandis que le milieu offensif vétéran Thomas Muller et Thiago Alcantara de sont présélectionnés pour le titre du meilleur milieu. Kevin De Bruyne ( ) sera leur principal concurrent pour cette distinction. David Alaba, Alphonso Davies et Joshua Kimmich sont tous en lice pour le titre du meilleur défenseur, tandis que Manuel Neuer espère rafler la statuette du meilleur gardien de but de la compétition. Jan Oblak de l'Atletico Madrid est aussi nommé.

Les finalistes malheureux de la C1 regorgent les trois derniers nommés. Neymar et Kylian Mbappe tous deux en lice contre Lewandowski tandis que Keylor Navas est sélectionné parmi les portiers. Notons enfin qu'aucun des vainqueurs de l'année dernière, en l'occurrence Messi, le duo de Liverpool Alisson Becker et Virgil van Dijk, et le milieu de terrain de l' Frenkie de Jong - n'a nommé.