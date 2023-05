L'attaquant du FC Barcelone Robert Lewandowski a déclaré que la star du PSG Lionel Messi était ravi lorsqu'il parlait des Catalans.

Dans une interview accordée à Interia Sport (via SPORT), Lewandowski a déclaré que lorsqu'il a rencontré Messi aux Laureus Awards et qu'il a parlé du FC Barcelone, les yeux de la superstar du PSG se sont illuminés à l'évocation de son ancien club. L'attaquant polonais a ajouté que la réaction de l'Argentin était attendue puisqu'il a vécu à Barcelone la majeure partie de sa vie et qu'il y revient souvent pour séjourner dans la maison qu'il y possède toujours.

"Quand je lui ai parlé de Barcelone, ses yeux se sont illuminés. Et ce n'est pas surprenant, après tout, il a grandi ici ; il a une maison ici qu'il visite souvent. Barcelone est sa maison", a déclaré Lewandowski à propos de sa récente interaction avec Messi.

Le contrat de Messi avec le PSG expire à la fin de la saison et il est peu probable qu'il prolonge son séjour à Paris. Le FC Barcelone tente de le faire revenir dans le club où il a passé la plus grande partie de sa carrière. Cependant, selon Xavi, le manager du club, le transfert est toujours en suspens en raison de multiples facteurs, et il dépend principalement de l'Argentin s'il se concrétise.

Dans l'interview susmentionnée, lorsqu'il a été interrogé sur le retour de Messi à Barcelone, Lewandowski a mentionné qu'il aimerait que le vainqueur de la Coupe du monde 2023 revienne au Camp Nou.

"J'ai toujours aimé jouer avec des joueurs qui comprennent le football. Et Leo est un joueur de premier plan. De plus, Messi a un peu changé son style de jeu ces dernières années, aujourd'hui il est plus un '10', un milieu de terrain", a ajouté Lewandowski