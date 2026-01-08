"Messi est toujours le meilleur joueur du monde"

Selon Dwight Yorke, Lionel Messi a fait de la MLS son terrain de jeu, la superstar argentine prouvant qu'il possède toujours ce petit quelque chose en plus. L'icône sud-américaine a contribué au triomphe historique de l'Inter Miami en MLS Cup en 2025, remportant au passage le Soulier d'Or et le titre de MVP. On s'attend à ce qu'il brille lors de la Coupe du Monde 2026.

Messi n'a pas encore confirmé sa participation à cet événement, la nouvelle saison de MLS ne débutant qu'au printemps. Cependant, le joueur de 39 ans, toujours aussi performant, est pressenti pour mener la défense du titre mondial qu'il a contribué à conquérir au Qatar en 2022.

Le huit fois Ballon d'Or est actuellement en pleine confiance après avoir remporté le titre national aux États-Unis et conforté son statut de joueur le plus titré de tous les temps.

Messi a inscrit 43 buts en 49 matchs la saison dernière, devenant ainsi le premier joueur à remporter le titre de MVP de la MLS deux années de suite. Après avoir prolongé son contrat jusqu'en 2028, il ne montre aucun signe de ralentissement.

L'ancien attaquant de Manchester United, Yorke, actuellement sélectionneur de l'équipe nationale de Trinité-et-Tobago et fin connaisseur du football nord-américain, a déclaré à PokerScout : « Lionel Messi a fait de la MLS son terrain de jeu. Quand on est enfant, on est entouré de ses copains, on joue au foot et on s'amuse. On est le meilleur joueur, on prend tout le monde en main, et tout le monde court partout pour nous faire des passes.

« Il semble être de nouveau dans ce même terrain de jeu. Même s'il approche de la fin de sa carrière, il évolue toujours dans cette petite cour où tout le monde s'amuse. Il reste, évidemment, un joueur fantastique. »

« Quand on a un tel talent, parfois on n'a pas besoin d'en faire des tonnes. Il n'a jamais été le plus consciencieux des professionnels, mais son talent est incontestablement le meilleur au monde. Sa régularité est tout simplement impressionnante.

« Toujours aussi imprévisible, il a encore un peu de ressources. On pourrait croire que ce serait sa dernière saison et qu'il voudrait partir en beauté.

« Ne le sous-estimez pas simplement parce qu'il a ce petit quelque chose en plus qui lui permet de faire des coups de génie. Ce sera intéressant de voir comment il se débrouillera en Coupe du Monde, car le niveau est bien différent de celui de la MLS.

« Il sera donc intéressant de voir comment il réagira face à ces jeunes joueurs un peu plus agressifs. Mais il reste, sans aucun doute, le meilleur joueur du monde, vu sa façon de jouer. »

« À Miami, il s'est pleinement investi et il profite de la vie. Alors oui, j'ai hâte de voir comment il va évoluer, car il reste l'un des joueurs les plus agréables à regarder. »