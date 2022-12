Messi est le GOAT ? Guardiola tranche

Le boss de Manchester City a félicité l'équipe nationale argentine, qualifiant Messi de "plus grand de tous les temps".

Pep Guardiola s'est assis devant la presse avant le prochain match de Carabao Cup contre Liverpool. L'Argentine a battu la France dans ce que beaucoup considèrent comme la meilleure finale de la Coupe du monde jamais jouée.

Le manager de Manchester City a d'abord félicité son propre joueur, Julián Álvarez, le jeune attaquant qui est devenu l'assistant de inattendu de Messi.

Au fil du tournoi, Álvarez et Messi ont formé un partenariat étonnant, qui a culminé avec le troisième but contre la Croatie.

"Nous sommes incroyablement heureux pour [Julián], félicitations à lui et [Nicolas] Otamendi, et personnellement à Messi", a ajouté Guardiola . "À l'Argentine en tant que pays, champions du monde bien mérités. Nous sommes ravis pour Julián, il a beaucoup joué, sa contribution a été incroyable pour l'équipe et la façon dont ils ont joué."

"Nous avons un champion du monde dans notre équipe. Il aura une semaine, dix jours de repos. Il a joué beaucoup de matchs, beaucoup de tension. Il va faire une pause, peut-être jusqu'aux jours précédant le nouvel an."

Guardiola a été interrogé sur Lionel Messi, bien sûr. Le Catalan a donné une réponse à laquelle on pouvait s'attendre, plaçant Messi fermement dans le panthéon des grands : "Tout le monde a une opinion, mais personne ne peut douter qu'il est là [parmi] les plus grands de tous les temps", a expliqué Guardiola. "C'est difficile de comprendre qu'un joueur puisse apparaître et rivaliser avec ce qu'il a fait au cours des 15-17 dernières années.

"Les gens qui ont vu Pelé, Di Stéfano ou Maradona peuvent dire qu'ils sont leurs préférés. Les opinions sont souvent sentimentales, mais l'autre côté, s'il n'avait pas gagné la Coupe du monde, l'opinion de ce qu'il a fait pour le football mondial et mon opinion ne changeraient pas."