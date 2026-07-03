Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

Messi entre dans l'histoire face au Cap-Vert

Argentine vs Cap-Vert
Argentine
Cap-Vert
Coupe du monde
L. Messi
Argentine
Cap-Vert
É.-U.

Un parcours exceptionnel…

L’Argentin Lionel Messi a établi un nouveau record historique de sélections en Coupe du monde en disputant son trentième match, lors des seizièmes de finale face au Cap-Vert, dépassant ainsi toutes les légendes qui l’ont précédé dans l’épreuve.

Titulaire dès le coup d’envoi, la Pulga enrichit ainsi un palmarès déjà exceptionnel, après avoir partagé l’ancien record avec plusieurs légendes.

Il devance désormais de quatre rencontres le Portugais Cristiano Ronaldo, deuxième avec 26 matchs, et compte douze unités d’avance sur le Français Kylian Mbappé, crédité de 18 matchs à ce jour.

L’excellence du capitaine argentin ne se limite pas au nombre de sélections : il est aussi le meilleur buteur de l’histoire de la compétition avec 19 réalisations et le deuxième meilleur passeur, avec 8 passes décisives, un parcours exceptionnel qui inscrit son nom en lettres d’or dans l’histoire de la Coupe du monde.

Même si ce record paraît hors d’atteinte, Mbappé, grâce à son jeune âge et à sa progression constante sur la scène internationale, pourrait bien un jour le rattraper.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google