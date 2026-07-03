Messi entre dans l'histoire face au Cap-Vert

L’Argentin Lionel Messi a établi un nouveau record historique de sélections en Coupe du monde en disputant son trentième match, lors des seizièmes de finale face au Cap-Vert, dépassant ainsi toutes les légendes qui l’ont précédé dans l’épreuve.

Titulaire dès le coup d’envoi, la Pulga enrichit ainsi un palmarès déjà exceptionnel, après avoir partagé l’ancien record avec plusieurs légendes.

Il devance désormais de quatre rencontres le Portugais Cristiano Ronaldo, deuxième avec 26 matchs, et compte douze unités d’avance sur le Français Kylian Mbappé, crédité de 18 matchs à ce jour.

L’excellence du capitaine argentin ne se limite pas au nombre de sélections : il est aussi le meilleur buteur de l’histoire de la compétition avec 19 réalisations et le deuxième meilleur passeur, avec 8 passes décisives, un parcours exceptionnel qui inscrit son nom en lettres d’or dans l’histoire de la Coupe du monde.

Même si ce record paraît hors d’atteinte, Mbappé, grâce à son jeune âge et à sa progression constante sur la scène internationale, pourrait bien un jour le rattraper.