Messi en tête du classement… Ronaldo égale le record de Klose face à l'Ouzbékistan

La star portugaise Cristiano Ronaldo a établi un nouveau record en Coupe du monde, renforçant sa position parmi les joueurs ayant disputé le plus de matchs dans l’histoire de la compétition.

Le capitaine portugais a débuté la rencontre face à l’Ouzbékistan ce mercredi, lors de la 2ᵉ journée du groupe 11 de la Coupe du monde 2026, portant son total à 24 matchs disputés dans la compétition.

Grâce à cette performance, le capitaine portugais occupe désormais seul la troisième place du classement des joueurs les plus capés en Coupe du monde, devant la légende italienne Paolo Maldini (23 matchs).

Il rejoint ainsi l’Allemand Miroslav Klose, détenteur du même total.

Seuls l’Argentin Lionel Messi, en tête avec 28 matchs, et l’Allemand Lothar Matthäus, deuxième avec 25 matchs, précèdent encore le Portugais.

Il pourrait même égaler le total de Matthäus en cas de présence lors de l’ultime rencontre du groupe face à la Colombie.

Ses apparitions sont réparties sur six éditions : six matchs en 2006, quatre en 2010, trois en 2014, quatre en 2018, cinq en 2022, plus deux rencontres lors du tournoi en cours.