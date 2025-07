Messi en Arabie saoudite, la bombe est lâchée !

Al Hilal vs Al-Orobah FC

Lionel Messi est probablement sur le point de signer l'un des deux derniers contrats de sa carrière, et l'Arabie saoudite espère que la troisième fois sera la bonne avec la légende argentine.

Le meneur de jeu de l'Inter Miami aura sans aucun doute la Coupe du monde 2026 en tête lorsqu'il fera ses prochains choix.

Ces dernières semaines, il a été rapporté que l'Arabie saoudite avait organisé une rencontre entre le président d'Al-Hilal et son entourage. Parallèlement, l'Inter Miami est en pourparlers avec Messi pour prolonger son contrat et insiste sur le fait que tout est en bonne voie pour que Messi participe à la Coupe du monde l'été prochain en tant que résident de Floride. Le fait que l'Inter Miami soit en pourparlers pour recruter l'un de ses meilleurs amis et coéquipiers de l'équipe nationale argentine ne peut certainement pas nuire.

L'Arabie saoudite est parfaitement consciente de l'impact que pourrait avoir sur son image la perspective de voir Messi affronter Cristiano Ronaldo une dernière fois dans leur carrière, et L'Équipe affirme qu'Al-Ahli s'est lancé dans la course pour obtenir la signature de Messi. Cette information est reprise par Marca, qui ajoute que les champions de l'ACL sont en pourparlers avec son camp au sujet d'un éventuel transfert.

L'Arabie saoudite a déjà tenté de recruter Messi à deux reprises, lorsqu'il a quitté Barcelone et le Paris Saint-Germain. Messi est actuellement ambassadeur du Conseil saoudien du tourisme dans le cadre d'un contrat à long terme jusqu'en 2030, ce qui renforce considérablement ses finances.

Certaines rumeurs laissaient entendre que Messi pourrait envisager un retour en Europe, dans un championnat plus compétitif, afin d'aiguiser son esprit en vue de la Coupe du monde. Cependant, à 38 ans, il pourrait estimer qu'il vaut mieux préserver ses jambes pour quelques semaines de compétition intense plutôt que de revenir à un niveau de football plus élevé.