Messi dévoile sa plus grande peur

Leo Messi a dévoilé sa plus grande peur au média argentin Olé.

Leo Messi est l'un des meilleurs joueurs au monde et peut-être le meilleur actuellement et ne craint pas beaucoup d'adversaire.

Néanmoins La Pulga a dévoilé une crainte récurrente qu'il a développée au fil des années : celle des supporters.

Lors de matches amicaux avec sa sélection, organisés aux Etats-Unis contre le Honduras et la Jamaïque, et plus récemment encore dans le cadre du championnat de France, à Ajaccio, Messi est souvent la cible des envahisseurs de terrain et cela le terrifie.

« Ça arrive souvent, déplore La Pulga. J’ai peur de certains comme lors du dernier match en sélection, lorsque la sécurité est intervenue et m’a même frappé… »

« En général, ce sont des belles marques d’affection. Mais faire quelque chose de risqué comme ça, c’est tellement fou sachant ce qui peut arriver après… Dans ces moments-là, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas non plus comment les agents de sécurité vont réagir. Parfois ils deviennent agressifs alors que ce n’est pas nécessaire. Ce sont des moments incommodants pour tout le monde. »