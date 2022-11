Messi dévoile ce qu'il a détesté avec Guardiola

Leo Messi évoque son plus grand regret de l'époque Guardiola au Barça.

La plus grande période de l'histoire du FC Barcelone a été marquée par la combinaison du football de Guardiola et de le talent de Messi.

Pourtant, l'Argentin a un regret sur ces quatre années magiques. Le duo s'est élevé à un niveau supérieur, remportant deux Ligues des champions, trois Ligas, trois Copas del Reys et un sextuplé. Sur le plan individuel, Messi a entamé sa course vers sept Ballon d'Or et a assuré une année civile en marquant 91 buts, le record absolu.

S'adressant à Universo Valdano, Messi a expliqué que c'était une expérience unique. "C'était une étape extraordinaire, parce que tout s'est enchaîné. D'une part, Guardiola est arrivé, il m'a appris et m'a fait grandir. D'autre part, c'était une génération unique. C'était impressionnant d'aller jouer sur n'importe quel terrain, puisque nous allions gagner quelle que soit l'opposition, et de la manière dont nous allions le faire, en ayant 80 % de possession. "

"Si je regrette quelque chose, c'est de ne pas avoir plus profité du quotidien, car on est dans une bulle. De profiter de la façon dont il préparait les matchs, de la façon dont on allait jouer le rival. C'était tellement facile, tellement naturel, qu'on ne se rendait pas compte de ce qu'on faisait. Avec le temps et au fil de ma carrière, on se rend compte que c'était quelque chose d'unique."

e même, il est difficile d'apprécier le succès sur le moment et Messi n'avait encore qu'une vingtaine d'années à l'époque. Sport a porté ses commentaires en poursuivant sur Guardiola.

"Il a fait beaucoup de mal au football, parce que cela semblait si facile que tout le monde voulait jouer de la même façon. Puis j'ai rencontré beaucoup de 'Guardiolas' dehors et cela m'a aidé à réaliser ce que nous avons fait".

"Guardiola a quelque chose de spécial pour regarder les matchs, les préparer et communiquer".