Messi devance Ronaldo dans la course à un exploit unique en Coupe du monde

Lionel Messi, capitaine de l’Argentine, a inscrit un record personnel lors de la Coupe du monde 2026, prenant ainsi une avance précieuse sur son rival Cristiano Ronaldo, star du Portugal, qui peut encore l’égaler.

Le capitaine argentin figure d’ailleurs dans le onze de départ pour affronter l’Algérie au stade « Arhed » ce mercredi matin, dans le cadre du groupe 10, qui comprend également la Jordanie et l’Autriche.

Messi devient ainsi le premier joueur de l’histoire de la Coupe du monde à prendre part à six éditions, après avoir déjà participé en 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022 avec l’Albiceleste.

La « Pulce » a profité du calendrier, son entrée en lice ayant précédé celle de Ronaldo, lequel égalera ce record s’il est aligné ce soir contre la République démocratique du Congo.

Ochoa manque une occasion en or

Guillermo Ochoa, le gardien vétéran du Mexique, aurait pu devancer Messi et Ronaldo dans cette prouesse historique, mais il n’a pas pris part à la victoire de son équipe face à l’Afrique du Sud jeudi dernier, lors du match d’ouverture de cette édition.

Le célèbre gardien mexicain pourrait égaler le record de Messi s’il participe aux deux prochaines rencontres des siens : contre la Corée du Sud vendredi à l’aube, puis face à la République tchèque le 25 juin à la même heure.

Ronaldo en quête d’un nouveau record

Ronaldo peut toutefois entrer dans l’histoire ce soir : un but lui suffirait pour devenir le premier joueur à marquer lors de six phases finales différentes.

Messi, lui, ne pourra pas atteindre ce seuil, ayant déjà marqué lors des éditions 2006, 2014, 2018 et 2022, mais étant resté muet en 2010.