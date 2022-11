Messi de retour au Barça ? C'est enfin tranché !

Messi est en fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison, mais ses chances d'un retour à Barcelone ont pris un coup

Messi est sans doute le plus grand joueur de tous les temps, et sans aucun doute celui du FC Barcelone, qui a marqué 672 buts et délivré 303 passes décisives avec le club, en remportant 10 Ligas et quatre Ligues des champions entre 2004 et 2021.

Mais l'Argentin est parti en étant très triste l'été dernier, le Barca étant endetté de 1,35 milliard d'euros et incapable d'offrir un nouveau contrat à son talisman. Il est parti gratuitement au Paris Saint-Germain et, après une première saison difficile, il a retrouvé sa forme d'antan lors de la deuxième.

Mais le contrat de Messi au Parc des Princes expire le 30 juin prochain, et il a refusé d'accepter une prolongation avant l'assaut de l'Argentine pour la Coupe du monde au Qatar plus tard ce mois-ci.

Le Barça, et en particulier son coach et ancien coéquipier de Messi, Xavi, ont fait part de leur désir de voir le joueur revenir, mais après avoir vendu un pourcentage de ses futurs revenus pour rester solvable ces derniers mois, le Barca ne semble pas prêt à casser la banque pour Messi.

"Notre échelle de salaires est plus équilibrée maintenant", a déclaré le directeur sportif du football Jordi Cruyff. "Il n'y a plus de grande différence entre les joueurs. Si un joueur gagne quatre fois plus qu'un autre, cela perturbe l'équipe".

"Tout le monde sait qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être faites dans la situation actuelle ; nous disons : "c'est ce que nous pouvons nous permettre, si tu veux plus, va dans un autre club".