Messi : « Ce penalty m’a énervé… et la fatigue m’empêche de réfléchir. »

Lionel Messi, la star argentine, a exprimé sa joie après la victoire 2-0 contre l'Autriche lors d'un match où le numéro « 10 » est entré dans l'histoire en marquant deux buts, devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde avec 18 buts à son actif.

Dans des déclarations d’après-match rapportées par le journal espagnol Marca, Messi a déclaré : « Nous avions prévu de remporter nos deux premiers matchs dans le tournoi, et nous savions que ce ne serait pas facile. Personne ne vous fait de cadeau : ce sont des rencontres équilibrées. L’intensité était très élevée, et nous avons parfois peiné à conserver le ballon pendant de longues périodes ; ils nous ont également causé quelques problèmes. »

Il a ajouté : « C’était un match serré et très physique, difficile à jouer. L’essentiel était de se qualifier. Nous sommes l’Argentine et notre objectif est toujours de remporter tous les matchs. »

Il a ajouté : « Quand cette équipe se retrouve, en match officiel ou amical, elle savoure la compétition et le fait d’être ensemble. Nous aimons aussi voir nos supporters si impliqués et leur offrir ce bonheur. Nous allons tenter de poursuivre dans cette voie et de rester sur la même longueur d’onde qu’eux. »

Il conclut : « Nous avançons pas à pas, car la compétition est longue et éprouvante. Je savoure chaque instant, j’aime jouer et prendre du plaisir sur le terrain. J’étais très frustré d’avoir manqué ce penalty, mais l’essentiel est que nous ayons su réagir pour prendre les trois points. »

Il conclut : « Je suis très heureux de cette victoire, car elle était cruciale. Ce fut un match extrêmement difficile qui a demandé beaucoup d’efforts, mais qui nous apporte une certaine sérénité pour la suite. C’est la Coupe du monde, où tout est intense et très équilibré, mais nous sommes heureux d’avoir récolté six points et d’avoir assuré notre qualification. »

Avec humilité, Messi a tenté de minimiser l’importance de ce qu’il a accompli au stade d’Arlington, au Texas, même si ses cinq buts marqués jusqu’à présent le placent en tête du classement des buteurs de la Coupe du monde 2026.

« Je n’aurais jamais imaginé débuter le tournoi de cette manière », a commenté « La Pulga ». « Je me sens épuisé, mais j’espère pouvoir fêter cet exploit avec mes coéquipiers. Personne ne sait ce qui va se passer ensuite, mais je suis heureux du résultat et de la contribution de chacun. »

Interrogé sur un éventuel favori pour le titre, il a simplement conclu : « Je n’en ai pas. Je suis épuisé après l’effort d’aujourd’hui, et franchement, je n’ai pas encore eu le temps d’y réfléchir. »