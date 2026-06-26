Messi campe sur ses positions… Va-t-il jouer contre la Jordanie ?

Déjà qualifiée pour les seizièmes de finale en tant que leader du groupe J, l’Argentine aborde son dernier match de la phase de groupes contre la Jordanie, programmé dimanche matin (heure de Greenwich).

L’occasion pour l’entraîneur Lionel Scaloni d’effectuer plusieurs changements dans son onze de départ, même si tous les regards seront tournés vers la star Lionel Messi : l’icône sera-t-elle préservée avant les phases à élimination directe ou alignée pour prolonger son éclat dans la compétition ?

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Selon la chaîne« beIN Sports », le capitaine argentin, auteur de cinq buts dans la compétition, souhaite être aligné contre la Jordanie.

Le staff médical étudie la possibilité de l’aligner dans le onze de départ ou de le faire entrer en deuxième mi-temps, afin de gérer sa charge physique sans priver les supporters du plaisir de le voir jouer.

Parallèlement, le gardien Emiliano « Dibu » Martínez, rétabli d’une fracture au doigt, met la pression pour retrouver sa place dans le onze, fidèle à son mental de compétiteur.

Selon ESPN Argentine, Messi veut jouer non pas pour alourdir son total de buts, mais pour préserver sa condition physique et son rythme de match.

«La Pulga» considère que onze jours sans compétition sont trop longs et estime qu’une courte apparition face à la Jordanie lui permettra de rester affûté pour aborder les huitièmes de finale dans les meilleures conditions.