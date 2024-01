Messi bientôt rejoint par Coutinho ?

Coutinho pourrait être le prochain à rejoindre la tournée de retrouvailles de Messi, le Brésilien est suivi par l'Inter Miami.

Plusieurs visages familiers ont rejoint Messi en Floride à la suite de son transfert aux États-Unis en 2023. Sergio Busquets et Jordi Alba sont arrivés en même temps que l'icône argentine, tandis que Luis Suarez a également rejoint les rangs du DRV PNK Stadium.

Après Suarez, Coutinho arrive

La Gazzetta dello Sport laisse entendre que Coutinho est sur le point d'être transféré en Amérique. Le joueur de 31 ans est actuellement au Qatar avec Al-Duhail, mais ce prêt pourrait être annulé car Aston Villa, qui évolue en Premier League, cherche à pousser le Sud-Américain dans une autre direction.

Coutinho est dans le collimateur de l'Inter Miami, qui a besoin d'une nouvelle influence créative. Facundo Farias s'est blessé lors de la première rencontre amicale du club en 2024. Les ligaments du genou l'empêcheront de jouer pendant toute la campagne de la MLS.

L'article continue ci-dessous

Coutinho serait ouvert à l'idée de rejoindre la MLS et permettrait à Farias d'être remplacé par un joueur expérimenté. Il a déjà travaillé avec Messi et ses coéquipiers au Camp Nou et l'ancien meneur de jeu de Liverpool pourrait être le plan B idéal pour David Beckham et Tata Martino à Miami.