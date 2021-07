Messi aux anges après son triomphe

Lionel Messi était au paradis du football samedi soir car, après tant d'années de succès au niveau club, il a enfin pu soulever un trophée national.

L'Argentine a triomphé 1-0 sur le Brésil en finale de la Copa America et son n°10 a estimé que la providence lui avait réservé ce moment.

Désormais, Messi n'aura plus à porter la croix de n'avoir jamais rien gagné pour l'Argentine, une critique courante dirigée contre lui, en particulier lorsqu'on discute de son statut comme l'un des plus grands de tous les temps

"J'avais besoin de me débarrasser de cette épine de n'avoir jamais rien gagné avec l'équipe nationale, j'étais proche depuis longtemps et je savais que cela allait arriver à un moment", a déclaré Messi après le match. "Je suis reconnaissant à Dieu de m'avoir donné ce moment contre le Brésil en finale et dans leur pays."

« Je pense qu'il gardait ce moment pour moi". Naturellement, Messi était ravi, non seulement pour ce que cela signifie pour sa carrière après tant d'années d'essais, mais pour ce que cela signifie pour l'Argentine de remporter son premier titre depuis 1993.

"C'est fou, je ne peux pas expliquer le bonheur que je ressens, tant de fois j'ai dû partir triste, je savais que cela devait changer un certain temps, il n'y avait pas de meilleur moment", a poursuivi Messi.

"Ce groupe l'a mérité, c'est quelque chose de spécial. J'en ai rêvé plusieurs fois. Je le dédie à ma famille, ma femme, mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs, qui ont souffert autant que moi ou pire dans le passé." De toute évidence, pour Messi, c'était, au-delà de donner de la joie à la nation qu'il aime tant représenter, aussi une forme de rédemption personnelle, ayant pris très à coeur le manque de succès précédent de l'Argentine, il peut maintenant se reposer avant la nouvelle saison du club.

"Nous avons toujours dû passer les premiers jours des vacances tristes, n'ayant rien gagné, mais cette fois c'est différent", a déclaré Messi. "J'avais beaucoup confiance en ce groupe, qui s'est renforcé depuis la dernière Copa America, où nous avons fait de bonnes choses."