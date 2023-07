Messi au supermarché, une mise en scène ?

La photo de Lionel Messi dans un supermarché a été mise en scène par l'Inter Miami, selon Alexi Lalas.

Messi a été photographié dans la succursale Publix de Miami avant de confirmer son transfert au club, alors qu'il faisait des provisions avec sa femme et ses trois enfants après son arrivée aux États-Unis. Lalas insiste cependant sur le fait que la photo a été organisée par l'Inter Miami, qui entretient déjà des relations avec le détaillant.

Lalas a déclaré sur Fox Soccer : "L'une des choses qu'ils ont faites - quand je dis 'fait', c'est parce que c'était absolument orchestré - Messi était dans sa nouvelle ville et qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une nouvelle ville ? On remplit le réfrigérateur.

"Et voilà qu'il débarque dans un Publix. Pour ceux qui ne le savent pas, Publix est une épicerie omniprésente dans cette région. Et voilà qu'on le voit avec un chariot rempli de produits qu'il va mettre dans son réfrigérateur.