Messi au Barça ? Le gros coup de tonnerre

De nombreux fans du FC Barcelone ont dû avoir du mal à ne pas sourire en lisant hier que Lionel Messi pourrait revenir.

Veronica Brunati a publié cette information sur Twitter hier, bien qu'elle ait été rapidement démentie par un autre journaliste basé à Barcelone, Alfredo Martinez.

Le gourou italien des transferts, Fabrizio Romano, a maintenant pesé sur les rumeurs dans sa colonne avec Caught Offside.

"Parlant à des sources proches de Leo, il n'y a rien de décidé pour le moment - il n'y a pas d'accord avec Barcelone. Il est vrai que le Barca rêve de son retour, et c'est quelque chose dont on discute en interne au club, mais pour le moment il n'y a toujours rien d'arrêté, et il n'y a pas d'offre.

"Nous devons également mentionner le PSG - Messi est heureux là-bas et ils veulent lui offrir un nouveau contrat, donc le PSG se battra pour garder Messi, même si Barcelone sera là pour essayer de le signer en tant que joueur libre."

Comme cela semble être le consensus pour beaucoup, Messi n'envisage même pas son avenir après décembre.