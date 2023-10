Messi au Barça ? La réponse définitive

L'entraîneur de l'Inter Miami, Tata Martino, s'est exprimé sur le possible retour de Messi à Barcelone après l'élimination de l'équipe en playoffs.

Après la défaite 1-0 de l'Inter Miami face à Cincinnati, Martino a répondu aux rumeurs de prêt de Messi au FC Barcelone en janvier. Ces rumeurs sont nées du fait que la MLS ne reprendra pas avant février, ce qui laisse à Messi une longue période d'intersaison.

Messi, qui a rejoint Miami en juillet pour un contrat de deux ans et demi, est dans une forme impressionnante, inscrivant 12 buts en 13 matches de championnat et de coupe. Avec Messi, Miami affichait un bilan invaincu de 8-0-4 avant la récente défaite contre Cincinnati.

Cincinnati s'est assuré la première place de la Conférence Est et une exemption au premier tour. Cette victoire leur permet également de se venger d'une précédente défaite à domicile contre Miami en demi-finale de l'U.S. Open Cup.

Messi devrait rejoindre l'équipe nationale d'Argentine pour les matches de qualification pour la Coupe du monde 2026 contre le Paraguay et le Pérou en octobre. Alors que la saison de Miami s'achève, l'Argentine doit relever le défi de maintenir Messi en forme pour les prochains matches de qualification contre l'Uruguay et le Brésil. Les derniers matches de championnat de Miami comprennent une rencontre à domicile et une autre à l'extérieur contre Charlotte les 18 et 21 octobre.

"Il y va pour s'amuser ? Il va peut-être visiter Barcelone. A part ça, je ne sais rien d'autre", a déclaré Martino.

La possibilité d'un retour de Messi à Barcelone, même sous forme de prêt, a suscité un vif intérêt chez les supporters. Même s'il est peu probable que ce retour se concrétise, le FC Barcelone cherchera à donner à la légende argentine une dernière chance de s'imposer au sein du club.