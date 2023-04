Messi aperçu à Barcelone ? Un retour se précise !

L'avenir de Lionel Messi fait l'objet de nombreuses spéculations depuis le début de l'année 2023.

Après avoir semblé signer un renouvellement de contrat au Paris Saint-Germain plus tôt dans l'année, il semble maintenant qu'il quittera les champions de France cet été.

Le retour du fils prodigue

Un retour à Barcelone a été fortement spéculé, avec un accord jugé réaliste par les dirigeants du club, qui sont désespérés de voir l'Argentin danser une dernière fois.

Le FC Barcelone est de plus en plus confiant dans la possibilité de faire signer Messi cet été, et les spéculations se sont intensifiées après que Jijantes (via Sport) a rapporté que le joueur de 36 ans se trouve actuellement à Barcelone avec sa famille et son cercle d'amis, et qu'ils sont arrivés avec pas moins de 15 valises.

De plus, Messi et son groupe auraient pris une autre sortie de l'aéroport El Prat, afin de ne pas être vus. Compte tenu des circonstances, les supporters barcelonais ont été pris de frénésie à l'idée du retour du plus grand joueur de leur histoire.

Bien que le FC Barcelone soit confiant dans le retour de Messi, un accord est encore loin d'être conclu, mais il est de plus en plus probable qu'il le sera avant l'été.