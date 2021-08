Messi a oublié un trophée à Barcelone !

Leo Messi a oublié un trophée dans sa hâte de quitter le Barça, selon les médias ibériques.

Messi s'est rendu dans les vestiaires pour récupérer des articles dans son casier le jour de ses adieux à Barcelone le 8 août dernier. Cependant, il a laissé quelques objets derrière lui.

Messi a oublié quelque chose

Leo Messi est désormais consigné dans les livres d'histoire du FC Barcelone. Et son numéro et son nom ont désormais été retirés du vestiaire Blaugrana,.

"La Pulga" a profité de ses adieux du 8 août au Camp Nou pour faire un petit tour au vestiaire afin de récupérer les objets qu'il n'avait pas sortis de son casier avant l'été, alors qu'il croyait retourner au Barça.

Cependant et selon AS, il ne pouvait pas prendre tous les objets qu'il avait encore à l'intérieur car certains étaient plus volumineux que d'autres.

Parmi les objets qu'il a dû laisser derrière lui figurait le prix qu'il a reçu pour le meilleur joueur du match du Trophée Joan Gamper 2018.

L'article continue ci-dessous

Il a reçu le prix en forme d'étoile après avoir marqué un but et donné une passe décisive au cours des 45 minutes qu'il a jouées lors de ce match contre Boca Juniors, qui s'est terminé sur le score de 3-0.

Conscient que son casier pourrait avoir un nouveau locataire cette saison (bien qu'il semble peu probable qu'un membre de l'équipe assume la responsabilité d'accepter le "10", du moins pour le moment), Messi a décidé de laisser le prix en plus.

Reste maintenant à voir si quelqu'un le récupérera pour envoyer le trophée à Paris ou le laissera chez lui à Casteldefels, ou si Messi décidera enfin de le laisser dans le vestiaire comme une relique de son passage à Barcelone.